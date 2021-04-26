قصور الثقافة تواصل ليالى رمضان الثقافية والفنية بالمنيا

قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية مجموعة متنوعة من الأغانى الرمضانية والطربية منها "رمضان جانا جماعى، أهو دة الى صار غناء مصطفى يحيى، مرحب شهر الصوم جماعى، من حبى فيك ياجارى لأروى محمد، عنابى لمحمد على صابر، أما براوة لنيجار خالد، أسمر يا أسمرانى كيرلس عماد، وحياتك يا حبيبى قدمها محمود عبد الحفيظ"، جاء ذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، الفرقة تدريب المايسترو أحمد الدسوقى، وبحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا، والعديد من محبى الفنون والموسيقى من جمهور المحافظة.

وقدم بيت ثقافة ديرمواس أمسية رمضانية تضمنت إنشاد ديني للمبتهل الشيخ مصطفى عبد الراضي مدحا في رسول الله وفضائل الشهر الكريم، بجانب أمسية شعرية لشعراء ديرمواس منهم إسماعيل حلمي، الحسن محمد، علي عبد الحفيظ، محمد عبد الرشيد، حسن فرغل والتي تبارى فيها الشعراء في إلقاء القصائد الشعرية المتنوعة والتي تتناسب مع روحانيات الشهر الكريم، بجانب فقرات الإنشاد الديني مع القصائد الشعرية.

ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان "ذكريات طفل عجوز" ناقشته أمال محمد ربيع، كما عقد بيت ثقافة بنى مزار محاضرة بعنوان "قصص الأنبياء" قدمتها وفاء حسين وتحدثت عن سيدنا نوح وهو أحد أُولي العزم من الرسل إذ لبثَ في دعوة قومه إلى توحيد الله ألف سنة إلا خمسين عاما، ودعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التي لا تملك لهم ضرا ولا نفعا وأرشدهم إلى عبادة الله وحده، وقدم قصر ثقافة ملوى سهرة رمضانية تضمنت أمسية شعرية قدمها نخبة من الشعراء وهم علاء سيد عمر، سفيان صلاح وعاطف عبد العظيم، سيد عبد العال.

بالإضافة لفقرة للإنشاد الدينى للمنشد الشيخ سعد عبد الرحمن، كما أقام القصر محاضرة بعنوان "ذكريات رمضان" حاضرها عاطف شعبان وتحدث عن العاشر من رمضان وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات، وحقق الانتصار عليه، رغم كل المعوقات التى كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصرى استطاع تحطيم خط باريف، وإثبات براعته وتفوقه.