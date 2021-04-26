واحد منهم بس ممكن يعمل كارثة .. كامل الوزير : في موظفين مهملين وكسالى في هيئة السكة الحديد

قال كامل الوزير ، وزير النقل ، أن هناك نحو 45 ألف موظف وعامل فنى فى هيئة السكة الحديد، ومن الممكن أن يتسبب عامل مهمل واحد في كارثة .

وأضاف خلال تواجده أمام البرلمان : " مقدرش أمشيهم ونقفل السكة الحديد، لأن فيهم ناس كويسين جدا، وفيهم ناس مهملين كسالى مش عايزين يشتغلوا وأفكارهم ملوثة لكن الغالبية جيدين ويمكن تأهيلهم وإصلاحهم، ولكن واحد فقط مهمل ممكن يعمل كارثة"

طالب كامل الوزير ، وزير النقل باستبعاد العناصر التي تنتمي إلى أنشطة متطرفة وإثارية إلى أماكن ووزارات غير حساسة ، وذلك لحين صدور تعديل قانون على الخدمة المدنية يسمح باستبعادهم.

واشار وزير النقل خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى ان الوزارة تبذل جهدا لمواجهة العناصر الإثارية من خلال توجيه العاملين بالقطاع بعدم الإمتثال إلى هؤلاء العناصر الذين يستهدفون تعطيل العمل والإنتاج وعدم تطوير خطوط السكك الحديدية .