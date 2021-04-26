رئيس الوزراء: مصر قادرة بقيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها على مواجهة التهديدات

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها على مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها.

لفت رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي إلى أن هناك تهديدات تحاك بالمنطقة وهناك من يحاول زعزعة أمن واستقرار مصر وهذا لن يحدث.

وقال مدبولي، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن فرض حالة الطوارئ ، إن مصر تمر بثبات وتلاحم وقوة رغم كل التهديدات والتحديات والدولة بجيشها وشرطتها قادرون على مواجهة كل ذلك.