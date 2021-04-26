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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطرد موظفا في السفارة الأوكرانية لديها .. لهذا السبب

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أحد موظفي السفارة الأوكرانية لدى روسيا شخصا غير مرغوب فيه.

 

وبدأ الجيش الروسي، الجمعة الماضية سحب قواته التي احتشدت منذ أسابيع قرب حدود أوكرانيا.

 

وقالت وزارة الدفاع، إن انسحاب الجنود إلى موقع انتشارهم الدائم بدأ في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014.

 

وذكرت الوزارة، في بيان تتحرك الوحدات والتشكيلات العسكرية حاليا إلى محطات سكك الحديد والمطارات وتصعد إلى متن سفن الهبوط ومنصات سكك الحديد وطائرات النقل العسكري.

 

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ورحب حلف شمال الأطلسي وكييف ، على حد سواء بإعلان روسيا سحب القوات، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أنه "يتوخى الحذر".

 

في سياق آخر، قال مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي، إنه تم تثبيت الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات، الذي صدر بحق مواطن أوكراني بعد إدانته بمحاولة تهريب قطع غيار لمنظومة "إس-300" من روسيا.

 

وأشار المركز، إلى أن محكمة الاستئناف أبقت على حكم محكمة كراسنودار الإقليمية ضد المواطن الأوكراني مارتشينكو الذي تم القبض عليه في ربيع عام 2019.

 

وأضاف أن المحكمة الإقليمية، حكمت على الأوكراني بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بموجب المادة 276 من قانون العقوبات الجنائية الروسي "التجسس".

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