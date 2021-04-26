عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باكية.. صابرة تروي تفاصيل حياتها الصعبة.. وحياة كريمة يوفر مصدر رزق لها

الست صابرة
الست صابرة

خصص برنامج " حياة كريمة " المذاع على قناة " دي إم سي " حلقة اليوم للتعرف على قصة الست " صابرة " ومساعدتها .

 

وقالت الست صابرة :"  معايه 3 أبناء من ذوي القدرات الخاصة وزوجي توفي منذ عام 2005 “، ” وشيلت الحمل لوحدي عشان أربي ولادي، وانا واقفة في محل أدوات منزلية عشان أوفر مصدر رزق لي وأولادي ".

 

وتابعت صابرة  باكية :" أحد ابنائي عنده مشكلة  في صمام القلب وابني الأخير لا يتحدث  ومش بيتكلم خالص  وبحلم ولادي يعيشوا كويس".

واكملت صابرة :" نفسي في ماكينة خياطة من أجل توفير مصدر رزق لي ثابت ".


وقام القائمون على برنامج " حياة كريمة " بتوفير ماكينة خياطة وأقمشة ل صابرة من أجل  مساعدتها على توفير مصدر رزق ثابت لها ".


 

حياة كريمة صابرة ماكينة خياطة اخبار التوك شو مصر

ترشيحاتنا

رد فعل محمد هاني بعد رؤية رامز جلال.. فيديو

بوسي شلبي: هذه الفنانة هى نمبر وان في الوطن العربي.. فيديو

باكية.. صابرة تروي تفاصيل حياتها الصعبة.. وحياة كريمة يوفر مصدر رزق لها

يوميا.. توزيع 38 ألف لتر ماء زمزم ساعة الإفطار بـ المسجد الحرام

التعليم العالي: لا قرارات تخص تأجيل الدراسة والامتحانات

بعد طرح التذاكر رسمياَ.. مواعيد قطارات عيد الفطر وطرق الحجز من الإنترنت والمحطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي في الهند

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

أستاذ أوبئة يكشف تفاصيل موعد انكسار الموجة الثالثة من كورونا فى مصر

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

لدفاعه عن الوزيرة.. طرد مندوب وزارة الصحة من لجنة بمجلس النواب

بلع لسانه.. تفاصيل مصرع طالب صيدلة خلال مباراة كرة قدم في الزقازيق

نواب الصعيد يفتحون النار على الحكومة بسبب أزمة كورونا بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ