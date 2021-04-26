باكية.. صابرة تروي تفاصيل حياتها الصعبة.. وحياة كريمة يوفر مصدر رزق لها

خصص برنامج " حياة كريمة " المذاع على قناة " دي إم سي " حلقة اليوم للتعرف على قصة الست " صابرة " ومساعدتها .

وقالت الست صابرة :" معايه 3 أبناء من ذوي القدرات الخاصة وزوجي توفي منذ عام 2005 “، ” وشيلت الحمل لوحدي عشان أربي ولادي، وانا واقفة في محل أدوات منزلية عشان أوفر مصدر رزق لي وأولادي ".

وتابعت صابرة باكية :" أحد ابنائي عنده مشكلة في صمام القلب وابني الأخير لا يتحدث ومش بيتكلم خالص وبحلم ولادي يعيشوا كويس".

واكملت صابرة :" نفسي في ماكينة خياطة من أجل توفير مصدر رزق لي ثابت ".



وقام القائمون على برنامج " حياة كريمة " بتوفير ماكينة خياطة وأقمشة ل صابرة من أجل مساعدتها على توفير مصدر رزق ثابت لها ".



