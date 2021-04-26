أب يطرد ابنه في الشارع .. ورطة إنسانية تظهر جدعنة وشهامة المصريين
تناول برنامج "ورطة إنسانية" المذاع على قناة " دي إم سي "، قصة جديدة تُظهر شهامة وجدعنة المصريين في مساعدة شاب للحصول على رضا وغفران والده، بعدما طرده من المنزل بسبب تعاطيه للمخدرات، لكنه تعافى منها .
وقال أحد المواطنين للوالد :" أنا بطلب منك ترضي عنه وهو حاسس بالندم ومفيش حد فينا مش بيغلط ولازم تسامحه".
وأضاف مواطن اخر : اعتبرني ابنك وسامح ابنك ده ربنا بيسامح ولازم تسامح ابنك عشان ميرجعش للطريق اللي كان فيه ".
وأكمل مواطن آخر :" متسبش ابنك خالص حتى لو غلط ورجع تاني ومينفعش تقفل الباب في وشه بعد الغلط اللي عمله".
وتابع آخر ناصحا الشاب :" دموع والدك دي غالية ولازم تخلي بالك منه عشان ده والدك".