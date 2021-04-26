الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات فيينا مع إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني غدا الثلاثاء.

في وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "إيران تتفاوض بقوة في فيينا، والجميع بما فيهم الولايات المتحدة يتحدث عن ضرورة رفع العقوبات عن إيران".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "التطور الحاصل في المباحثات ملموسة، ونحن نعيش فترة زمنية مهمة".

وتوجه الوفد الإيراني المفاوض إلى فيينا، اليوم الاثنين، لمواصلة المفاوضات وحضور اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد موقف بلاده بضرورة رفع إجراءات الحظر "دفعة واحدة وليس بصورة تدريجية وفق مبدأ الخطوة خطوة".

وأشار إلى أنه "لا حديث الآن حول مشاركة الوزراء في مفاوضات فيينا"، موضحاً أن المفاوضات "لا تمضي إلى الأمام سريعاً نظراً لوجود خلافات جادة قائمة في الوقت الحاضر حول بعض القضايا".