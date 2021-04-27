خبير أبراج يحلل شخصية محمد رمضان .. برج الجوزاء هو سبب الأزمات

تصدر الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، بعد عدد من الأزمات والمشاكل، التي كان آخرها الهجوم عليه بعد ظهور شبيه للفنان إسماعيل ياسين ضمن أحداث مسلسل "موسى".

وما بين مؤيد ومعارض، يردد الفنان محمد رمضان كلمته الشهيرة "ثقة في الله نجاح"، ولكن قد يكون لعلم الأبراج دورا في هذه الازمات، حيث يوضح خبير الأبراج محمد صبحي تحليل لشخصية الفنان محمد رمضان من خلال علم الأبراج.



وقال محمد صبحي خبير الأبراج، إن تردد اسم الفنان محمد رمضان أصبح يتردد هذا العام في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب أعماله الفنية ولكن لتصرفاته الشخصية، التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أما عن حالة البرج الخاصة برمضان، فإنه من مواليد برج الجوزاء، ويقول خبير الأبراج: "البرج الخاص به من الأبراج الذكية التي تفضل الصعاب والتحدي، والحرص على جذب الأنظار ويأتي ذلك ضمن حبه في الظهور والتواجد المستمر".



وما يحدث حاليا من حالة الهجوم رغم عرض عمل فني له خلال شهر رمضان، يعد الصورة الأنسب لرمضان، ويقول: "الجوزاء من الأبراج التي تعشق العمل في الظروف المستحيلة، كما يعشق أن يثبت للجميع انه شخص ناجح استطاع تحقيق أهدافه رغم استحالة تحقيقها".

وأوضح خبير الأبراج أنه على الرغم من أن البعض يري أن محمد رمضان يتسم بالتكبر والغرور، إلا أنها ليست من صفات مواليد برج الجوزاء، على حد وصفه، ويتسم مواليد هذا البرج بحب إظهار النجاح والقدرات على تحقيق الأهداف.