قوات الدعم السريع السودانية تعلن انتشارها على طول الحدود مع دول الجوار

أكد قائد قطاع قوات الدعم السريع في السودان بمنطقة شمال دارفور، العميد جدو حمدان أحمد محمد، اليوم الثلاثاء، انتشار قوات الدعم السريع على طول الشريط الحدودي مع دول الجوار.

وأكد العميد حمدان خلال بيان أن “قوات الدعم السريع متمكنة من الحدود والأمن مستتب”، وفقًا لصحيفة “الراكوبة نيوز” السودانية.

وأشار حمدان إلى أن استقرار الأوضاع في الولاية ساهم في مواصلة العودة الطوعية لللاجئين والنازحين.

وأضاف حمدان خلال حديثه للوفد الإعلامي الذي يزور قطاعات دارفور هذه الأيام، أن قوات الدعم السريع تعمل بتنسيق تام مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، مشيرًا إلى استقبالهم لقوات الحركات المسلحة بالفاشر، وارتكازهم بعدد من المناطق بالولاية.