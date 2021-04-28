شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئه برجك

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 28 إبريل فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.



وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 28 إبريل، فإن ذلك يعنى أنك محب للخير وللجمال، وتحب الاتصالات والتبادل الفكرى، ولديك موهبة فى التعبير عن أفكارك بسهولة، فقط انتبه من المبالغة فى انفعالاتك ورغباتك.

نصيحة الأبراج



وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 28 إبريل تقول له فيها، إن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهى مرحلة إعداد ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شىء جيدًا قبل الإقدام عليه.

عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة، وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.