عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئه برجك

صدى البلد

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 28 إبريل فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.
 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 28 إبريل، فإن ذلك يعنى أنك محب للخير وللجمال، وتحب الاتصالات والتبادل الفكرى، ولديك موهبة فى التعبير عن أفكارك بسهولة، فقط انتبه من المبالغة فى انفعالاتك ورغباتك.

نصيحة الأبراج 


وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 28 إبريل تقول له فيها، إن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهى مرحلة إعداد ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شىء جيدًا قبل الإقدام عليه.

 عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة، وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

 

الأبراج علم الأرقام نصيحة الأبراج 28 إبريل شخصية مواليد يوم 28 إبريل

موضوعات متعلقة

حظك خلال أسبوع.. ماذا تقول لك الأبراج

إنشاء معمل للأمان الحيوي وتسجيل 25% من إنتاج الدراسات السريرية.. مجهودات جديدة من جامعة القاهرة لمجابهة كورونا

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

6 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج

رسالة بخط يد الأمير حمزة لإنهاء الأزمة الاردنية.. ماذا كتب؟

الأردن.. بيان عاجل من محامي الأمير حمزة بشأن الوساطة مع الملك عبد الله

الأردن.. الأمير حمزة يصدر بيانا عاجلا يؤكد فيه الوقوف خلف الملك عبدالله

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

أول رد من وزير الاتصالات على شكوى الطلاب من انقطاع خدمات المحمول والإنترنت.. فيديو

إياد نصار : هذا العمل نقطة فاصلة في مسيرتي الفنية

مستشفيات ميدانية.. شاهد| عوض تاج الدين يكشف إجراءات الدولة لمواجهة زيادة إصابات كورونا

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان وأدعية الشهر الكريم مكتوبة

أحمد الأحمر يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو

إعلان الطوارئ 3 أشهر.. عقوبات القانون تصل للأشغال الشاقة وغرامة 4000 جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

الأهلي يقصي الزمالك.. ويصعد لمواجهة الاتحاد السكندري بنهائي كأس رجال السلة

ولي العهد السعودي يعلق لأول مرة على خلافات المملكة مع إدارة بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

فيديو

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ