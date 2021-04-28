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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسد العجز .. ندب 24 طبيبًا من الجيزة للعمل بمستشفيات العزل بسوهاج

صدى البلد

انتهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، من إجراءات ندب 24 طبيبًا من الأطباء العاملين بمستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الجيزة، وذلك لمدة شهرين لعمل البعض منهم داخل عنايات المستشفيات والمتبقي لسد العجز بالمحافظة وتدريب الأطباء على العمل بكفاءة خلال فترة الندب.

وتم ندب 24 طبيبًا للعمل بمستشفيات سوهاج المُخصصة للعزل لمدة شهر بداية من اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل الجاري، لتدريب الأطباء في بعض المستشفيات على العمل بكفاءة خلال فترة الندب المُقررة لهم، والبعض الآخر منهم إلى وحدات العناية المركزة لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.

 الجدير بالذكر أن هؤلاء الأطباء من بينهم 19 طبيب تخدير ورعاية جراحية مُركزة، و5 أطباء باطنة عامة.

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وكانت قد انتهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، من إجراءات ندب 18 طبيبًا من الأطباء العاملين بمستشفيات التأمين الصحي بالمنيا والمنيا الجامعي لمدة شهر واحد لعمل البعض منهم داخل عنايات المستشفيات والمتبقي لسد العجز بالمحافظة وتدريب الأطباء على العمل بكفاءة خلال فترة الندب.

وتم ندب 18 طبيبًا للعمل بمستشفيات سوهاج المُخصصة للعزل لمدة شهر بداية منذ يوم السبت 24 أبريل الجاري، لتدريب الأطباء في بعض المستشفيات على العمل بكفاءة خلال فترة الندب المُقررة لهم، والبعض الآخر منهم إلى وحدات العناية المركزة لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.

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