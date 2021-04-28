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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسوان لأفلام المرأة يطلق اسم "النيل" على الدورة الخامسة

صدى البلد

قرر مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة الترتيبات الخاصة بالدورة الدورة الخامسة للمهرجان التي ستعقد في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، والتي تقرر أن تحمل اسم "دورة النيل".

 حيث سيتم الاحتفاء بالنهر العظيم مصدر حياة وحضارة المصريين، ومن ضمن مظاهر هذا الاحتفاء إقامة حفلي الافتتاح والختام في متحف النيل بمدينة أسوان.
 

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وناقش مجلس أمناء مهرجان أسوان في اجتماعه الذي عقد، أمس الثلاثاء، في مقر المجلس القومي للمرأة،  استعدادات وتفاصيل الدورة الخامسة.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن اجتماع مجلس الأمناء يأتي لمناقشة كافة التحديات التي تواجه المهرجان في دورته الجديدة، مشيرة إلى أن إطلاق اسم "دورة النيل" على الدورة الخامسة يحمل مدلولا سياسيا واجتماعيا في نفس الوقت، ويوجه للعالم رسالة تثبت أن المصريين قادرين على الحياة والإنجاز رغم الجائحة التي أصابت العالم.
 

وأوضحت السفيرة ميرفت التلاوي، أن إدارة المهرجان ترغب في ترك أثرا كبيرا بين أهالي أسوان من خلال عروض وفعاليات المهرجان والسعي الدائم لاكتشاف المواهب الشابة من خلال الورش التدريبية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن السنوات مرت سريعا وأن التحضيرات الخاصة بالدورة الأولى وكأنها كانت بالأمس، مشددة على أن الدورة الخامسة التي تحمل اسم نهر النيل العظيم تشهد العديد من التحديات، بعد أن أصبح المهرجان من الفعاليات السينمائية المهمة في المنطقة العربية.

وأبدت الدكتورة مايا مرسي سعادتها بإطلاق اسم "دورة النيل" على الدورة الخامسة، لأن مياه النيل هي الملف الذي يشغل عقل ملايين المصريين في الوقت الحالي، موضحة أن المجلس القومي للمرأة سيواصل شراكته للمهرجان في تنظيم برنامج سينما الأطفال، الذي بدأ تنظيمه العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا. 

وأشارت الإعلامية جاسمين طه زكي، إلى أن مهرجان أسوان حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بفضل تضافر جهود جميع المشاركين في تنظيمه.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس أكاديمة الفنون، أن الأكاديمية لديها إستعداد تام للتعاون مع المهرجان وخاصة في مجال التدريب، موضحة أن أسوان تضم مواهب كثيرة ومبشرة.

وقال المهندس عدلي توما، إن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن شراكة مهمة بين مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وشركة جيمناي أفريقيا، موضحة أن الهدف من هذه الشراكة هو دعم صناعة السينما وإكتشاف المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وأشار المنتج أشرف حامد، إلى أن الدورة الخامسة للمهرجان ستشهد نقلة نوعية في التغطية الخاصة بالسوشيال ميديا، موضحا أن كافة الفعاليات سيتم نقلها في بث مباشر عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المنتج صفي الدين محمود، أن مهرجان أسوان من المهرجانات المهمة التي تسعى بإستمرار في التواصل المباشر مع الجمهور، وهو ما سيسعى للتأكيد عليه من خلال عضويته في مجلس الأمناء.

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