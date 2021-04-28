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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس اجتماع اللجنة الأولمبية وحقيقة شطب خالد زين ووليد عطا

خالد زين
خالد زين

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا للجمعية العمومية غير العادية للجنة مساء أمس، الثلاثاء، لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بنشاطها خلال المرحلة الحالية.

 

كان جدول أعمال الجمعية العمومية لاجتماع اللجنة الأولمبية يتضمن: 

1.       عرض نتائج التحقيقات التى تمت بمعرفة لجنة التحقيق والقيم التى تم اعتمادها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للتصديق عليها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية نظراً لصدور عقوبات كثيرة تترواح بين الوقف والشطب والإحالة للنيابة العامة فى العديد من الموضوعات المدرجة أمام اللجنة على النحو التالى : 

أ‌.        عرض وقف عادل عبد المجيد سرور رئيس فرع الاسكندرية للتايكوندو لمدة عام ، والتى تم اعتمادها من مجلس الإدارة بتاريخ 6/4/2021 .

ب‌.      عرض حفظ الشكوى المقدمة ضد وائل مصطفى أبو هيسة عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للوشو كونغ فو لعدم كفاية الدليل على إرتكابه لوقائع السب والقذف حيث اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 6/4/2021 .

ج‌.      عرض حفظ الشكوى المقدمة ضد مهاب عبد الحى حلمى أمين الصندوق السابق لنادى العبور الرياضى من قبيل عدم الصحة واستبعاد ما نسب إليه والذى تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 6/4/2021 .

د‌.       عرض حفظ شكوى ضد  خالد محمود عوض زين الدين رئيس اللجنة الاولمبية السابق نظراً لعدم خضوع المشكو فى حقه لأحكام مدونة السلوكيات لسبق صدور قرار من لجنة التحقيق بشطبه من سجلات الاتحاد المصرى للتجديف والاتحاد المصرى للكانوى والكياك وجميع الهيئات الرياضية بناء على قرار لجنة التحقيق والتى تم اعتمادها من مجلس الإدارة بتاريخ 4/12/2019 ، مع تنفيذه .

ذ‌.       عرض إنتفاء شرط حسنة السيرة والسمعة لـ وليد عطا رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى السابق بناء على حكم نهائى بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة والتى تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 4/12/2019 .

ه‌.        عرض وقف أحمد رشدى المدير التنفيذى السابق للاتحاد المصرى للقوس والسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 30000 والتى تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 15/1/2020 .

 

2.       تعديل بعض نصوص مدونة السلوكيات والاخلاقيات وإضافة مواد لإدانة التمييز العنصرى والنص على حقوق الانسان بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء وخطاب وزارة الشباب والرياضة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التمييز العنصرى على اساس اللون والدين والعرق.

 

3.       تعديل بعض مواد لائحة النظام الاساسى للجنة الاولمبية المصرية على النحو التالى : 

أولاً : يضاف ثلاثة بنود جديدة أرقام (  28 ، 29 ، 30 ) للمادة (31 ) يباشر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الاختصاصات الأتية على النحو التالى :

-        يحق لمجلس الإدارة دعوة أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لحضور الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت بناء على طلبهم .     

-        يحق لمجلس الإدارة دعوة أعضاء من جهات حكومية لحضور الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية كضيوف دون أن يكون لهم حق التصويت

-        يحق لأى إتحاد اولمبى يمارس لعبة مدرجة بالبرنامج الاولمبى الإنضمام للجنة الأولمبية فور صدور قرار اشهارها.

 

ثانياً : يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (6) من لائحة النظام الأساسى والتى تنص على : مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنشئ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق، أو التحكيم الرياضي.

ليصبح على النحو التالى : مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنشئ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق احكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق، أو التحكيم الرياضي

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