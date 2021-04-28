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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اللعنة تصيب الهند

اللعنة تصيب الهند بعد ضربها بزلزال واجتياح وباء كورونا | فيديو

صدى البلد

ضرب اليوم، زلزال  قوي بلغت قوته 6.0 درجات، الهند التي يحتاجها وباء  كورونا الجديد، مما دفع السكان المذعورين إلى الفرار حيث شعرت توابع الزلزال لمئات الأميال.

 

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان في منطقة جبلية في ولاية أسام بالقرب من حدود الهند مع بوتان.

 ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، حيث قال السكان إن الخسائر البشرية الرئيسية كانت الإجهاد والجروح الطفيفة والكدمات.

 

 يأتي ذلك في الوقت الذي تمر فيه الهند بموجة ثانية وحشية من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 360 ألف حالة يوم الأربعاء مع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 200 ألف.

 

 شعر الناس بالزلزال لمئات الأميال، حتى ولاية البنجال، وكذلك بوتان وبنغلاديش المجاورتين.

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