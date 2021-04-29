السياحة: تخفيضات على تصاريح الزيارات السنوية لطلاب المدارس للأماكن الأثرية

قالت سهى بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة والآثار تتبنى خطة شاملة لرفع الوعي السياحي لدى الجميع، وبالأخص لدى الطلاب في جميع الأعمار المختلفة.



وأضافت “بهجت” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “الحقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن وزارة السياحة قررت تخفيض تصاريح الزيارة السنوية الخاصة بالطلاب من أجل رفع الوعي السياحي لديهم.



وأوضحت أن الدعم والتخفيض المقدم من قبل الوزارة يشمل طلاب المدارس والجامعات والمواطنين سواء مصريين أو عربي وذلك من أجل تحفيزهم في ظل التطورات الجديدة التي تحدث.



ولفتت إلى أن التصاريح لا تسرى على المتحف القومي للحضارة والمتحف الكبير، وفيما يخص الحصول على التصريح يمكن ان يتقدم إلكترونيا أو ورقيا من خلال المجلس الأعلى للآثار.



