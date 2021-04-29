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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرجاني ساسي يملك عرضا من بيراميدز وآخر من الدحيل

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أكد الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten’’  أن لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك ، عقد جلسة خاصة مع مسئولي بيراميـدز للحديث حول إمكانية الانضمام لصفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري .

وأضاف صادق : فرجاني ساسي لديه عرض جاد من بيراميدز بالإضافة إلى امتلاكه عرضاً آخر من نادي الدحيل القطري .


واختتم صادق : فرجاني ساسي لن يبقى في نادي الزمالك ، رغم الأنباء التي تتردد مؤخراً حول ارتباط اللاعب بعلاقة وطيدة مع جمهور الفريق ، واللاعب اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن القلعة البيضاء .

ويعود الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الجولة 18 أمام المقاولون العرب بحثاً عن حماية الصدارة التي يسيطر عليها مؤقتاً.

الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي الذيي لعب مباراتين أقل يمنحه الفوز بهما الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأبيض.

لكن رجال باتريس كارتيرون يأملون في استمرار مسيرة الانتصارات في الدوري أملاً في تعثر الأهلي حتى لا يستعيد الصدارة عند الانتهاء من مباريات المؤجلة.

الدوري المصري الزمالك المقاولون العرب بيراميدز فرجاني ساسي الدحيل القطري باتريس كارتيرون

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