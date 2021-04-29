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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ممدوح يشبه لعبة نيوتن بفيلم breaking bad

صدى البلد

نشر الفنان محمد ممدوح، صورة جديدة على حسابه الرسمى على إنستجرام.
 

وظهر فى الصورة بمشهد من مسلسله لعبة نيوتن مع الفنان سيد رجب و شبه المشهد بفيلم breaking bad فالفيلم يتحدث عن استاذكيميائي يتم تشخيصه بمرض سرطان الرئة فيقرر الدخول لعالم المخدرات ليأمن مستقبل عائلته المادي.


 

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مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16..منى زكي توافق على الزواج من محمد فراج بعد استلام طفلها

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لعبة نيوتن.. ميني كوبر كلمة السر في هروب منى زكي بأمريكا.. صور

تدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن حول فتاة تدعى هنا  قامت بدورها الفنانة منى زكي، ويراودها دائمًا حُلم السفر والاستقرار والحصول على جنسية الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما تحاول دائمًا إقناع زوجها حازم به والذي جسد شخصيته الفنان محمد ممدوح، وكان يمتلك منحل لإنتاج عسل النحل.
 

جدير بالذكر ان مسلسل لعبة نيوتن بطولة كلًا من " منى زكي، حمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد،مايان السيد، أحلام الجريتلي، علي قاسم، محمد التاجي، شادية عبدالحميد، حنان يوسف، أسامة الهادي، ماجدة منير،ياسمين وافي، كمال أدهم" ومن تأليف و إخراج تامر محسن، وسيناريو وحوار مها الوزير، ويتم عرض هذا المسلسلحاليًا ضمن عبر الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك.

 

أمريكا محمد ممدوح مسلسل لعبة نيوتن الفنان سيد رجب لعبة نيوتنن اخبار الفن

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