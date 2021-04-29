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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 467 حالة إشغال طريق بمدينة دمنهور

حملات إزالة إشغالات
حملات إزالة إشغالات الطريق

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي  المقاهى والكافيهات والمحال التجارية  واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المرورية  مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية بالتنسيق مع قسم الشغالات أسفرت عن الآتي :-

- رفع ٤٢٢ حالة اشغال بشوارع ( عرابي و الاتوبيس وفاطمة الزهراء و افلاقة و ادمون والطريق السريع والنفق ومدينة قونيا ) بمركز ومدينة دمنهور.

 

- إزالة ٤٥ حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة حوش عيسى.

- تحرير ٤ محاضر لعدم ارتداء كمامات بكوم حمادة.

ويذكر أن نفذت الوحدات  المحلية  بمركزي دمنهور وكوم حمادة حملات مكبرة بالتنسيق مع  قسم  الاشغالات والبيئة أسفرت عن الآتي :-

-  رفع  ١٨٣حالة اشغال بشوارع  (الجيش - وارض ادمون - خلف مسجد عطا - الشاذلى - النادى - عرابى -  سيدى عمر  - المحطة - الاتوبيس وجلال قريطم  ) إعدام ٩ شيش وتحرير ٢ محضر عدم ارتداء كمامة بدمنهور.

- تحرير ٦ غرامات فوريه ومصادرة عدد ٢ شيش بمركز ومدينة كوم حمادة.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكثفه بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع ٤٣ حاله إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينه أبو حمص.

- رفع ٦٥ حاله إشغال طريق بنطاق مركز ومدينه حوش عيسى.

-  رفع ١٩٢ حالة اشغال بشارع ( عرابى والشاذلى - السريع - مدينة قونيا - الجيش - الجمهورية - مجمع المواقف - النفق -  الاتوبيس  ) بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مكثفه بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع ١٩٦ حالة اشغال مخالفة بشارع عرابى والسريع والموقف و النافورة ومدينة قونيا و النفق وارض ادمون بدمنهور

- رفع ١١١ مخالفة إشغال طريق، بمناطق "شارع بورسعيد، ومدخل المدينة، والطريق الزراعي" بكفر الدوار

- رفع ١٢٣ حالة اشغال ثابت و متحرك و التحفظ علي ٨٨ شمسية و عدد من الفروشات بايتاي البارود .

-  رفع  ٣٧ حالة اشغال متحرك وثابت بمركز ومدينة أبوحمص .

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن الآتي :-

- رفع ٢٣٧ حالة اشغال بنطاق شوارع (الجمهورية - الموقف - الشاذلى - الرحباية - المحطة - جلال قريطم - النافورة - أبو الريش ١ المدينة الصناعية - طريق النصر)

- ضبط ٢٠ شيشه بمركز ومدينه الدلنجات

- تحرير ٢١محضر فوري لعدم ارتداء كمامات ومصادرة ٢٠ شيشه بمركز ومدينه كوم حمادة.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي كوم حمادة وحوش عيسى حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الإشغالات والشرطة أسفرت عن رفع ٩٣ حاله إشغال عباره عن ٨ حالات إشغال ( ثلاجات عرض وحوامل مواد غذائية ) بكوم حماده، كما تم رفع ٨٥ حاله إشغال بمركز ومدينة حوش عيسي.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكرورى، حملة ليلية أسفرت عن تحرير 180 غرامه عدم الالتزام بارتداء الكمامة بأماكن التجمعات ، بالمرور على قاعات الأفراح وأماكن التجمعات، والمواقف بنطاق المدينة وقريتى بريم والبلاكوس. 
 

محافظ البحيرة حملات إزالة إشغالات الطريق لتيسير الحركة المرورية البحيرة اخبار المحافظات

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