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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تعود طفلك على الطعام الصحي خلال شهر رمضان.. فيديو

الاطفال
الاطفال

قالت الدكتورة نهى أبو ستة، خبيرة التربية والتغذية، إن  الآباء يختلفون في أساليب تعود أطفالهم على الصيام؛ فالبعض يبدأ مع طفله "صيام العصفورة"، ويركز على غرس مفاهيم الصيام في الطفل منذ نعومة أظافره دون التشديد عليه في مسألة تناول الطعام والشراب؛ والبعض الآخر يبدأ بفرض الصيام على الطفل منذ سن السابعة ويركز على إتمام الطفل يومه كاملاً معتبرين أن هذا السن هو سن بدء تعلم الصلاة.

 

وأضافت "أبو ستة"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه يجب للأسرة أن تُشعر الطفل بفرحتها بحلول شهر رمضان الكريم؛ وأن تغذي معاني الترابط الأسري في هذا الشهر الكريم؛ وإظهار معاني الرحمة بين الأب والأم في التعاون والمساعدة وتجنب العصبية وإثارة المشكلات في رمضان؛ وتخصيص وقت إيماني يشارك فيه جميع أفراد العائلة.

 

وتابعت خبيرة التربية والتغذية: "من المهم أن يحصل الطفل على التغذية السليمة خلال شهر رمضان المبارك"؛ مشيرة إلى أن تعويد الطفل على الصيام يبدأ بتشجيعه على صيام العشرة الأولى من شهر رمضان إلى الظهر ثم العشرة الثانية إلى العصر، ثم يتم صيام الأيام العشرة الأخيرة إلى المغرب، وعليه أن يبدأ إفطاره بتمر أو لبن.
 

التغذية السليمة شهر رمضان تناول الطعام شهر رمضان الكريم البيه والهانم صيام الطفل

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