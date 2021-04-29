موقف محمد شريف وفرجاني ساسي من الرحيل عن الأهلي والزمالك

بدأت الأحاديث والشائعات تنتشر في الوسط الرياضي، سواء المحلي أو العالمي، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، والتي ستنطلق بانتهاء الموسم الجاري.

بعض تلك الأحاديث ربطت عددا من لاعبي الأهلي والزمالك بالرحيل عن فريقيهما، وبالأخص محمد شريف مهاجم الأهلي، والتونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان فريق الزمالك.

فبالنسبة لـ محمد شريف، أكدت بعض التقارير الصحفية، اليوم الخميس، أن نادي طرابزون سبور التركي مهتم بالتعاقد مع اللاعب، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، ويمنحه راتبًا سنويًا يقدر بـ مليون دولار.

وذكرت صحيفة "فوتو سبور" التركية، أن نادي طرابزون سبور سيقدم عرضًا يقدر بـ 2.5 مليون دوبلر للحصول على اللاعب، لكن إدارة الأهلي سترفض ذلك العرض، حيث ترغب في الحصول على 7.5 مليون دولار للتخلي عن اللاعب.

أما فرجاني ساسي، فعلم “ صدى البلد” أن اللاعب التونسي اتفق بشكل مبدئي مع مسئولي الدحيل القطري، للانضمام لصفوفهم بانتهاء عقده، لكنه أمهل نادي الزمالك فرصة أخيرة لتلبية طلباته قبل توقيع العقد بشكل رسمي.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية شهر يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا.