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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التهابات اللثة تزيد الإصابة بكورونا .. فكيف تحمي نفسك منها

التهابات اللثة تزيد
التهابات اللثة تزيد الإصابة بكورونا .. فكيف تحمي نفسك منها

توصلت عدة أبحاث علمية إلى أن هناك علاقة بين صحة الفم وتحديدا التهابات اللثة والإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أصبح وباءا عالميا يهدد حياة البشر.

 

ومن ثم أصبحت الوقاية من التهابات اللثة أمرا ضروريا للحفاظ على الصحة العامة بل والحياة، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح البسيطة التى تساعد فى الوقاية من التهابات اللثة وتقليلها حال الإصابة بها، وفقا لما جاء فى موقع “ healthline” 

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عادات تحمى من التهابات اللثة


اغسل أسنانك مرتين في اليوم على الأقل، وإذا استطعت، اغسل أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة واحترس من الليمون والشروبات الغازية لأنها يسببان تآكل طبقة المينا .


اختر فرشاة أسنان كهربائية لزيادة إمكانات التنظيف لديك.


تأكد من أن فرشاة أسنانك بها شعيرات ناعمة أو شديدة النعومة للوقاية من التهابات اللثة .
استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر.
احرص على استخدام الخيط لتنظيف الاسنان يوميا.
استخدم غسول فم طبيعي فهو فعال جدا فى الوقاية من التهابات اللثة.
قم بزيارة طبيب الأسنان الخاص بك مرة واحدة على الأقل في السنة لعلاج أى مشكلة قد تسبب التهابات اللثة.
الامتناع عن التدخين أو مضغ التبغ.
قلل من تناول السكر.

 

هذا بالإضافة إلى علاج أى مرض قد يتسبب فى حدوث امراض و التهابات اللثة كأحد مضاعفاته مثل مرض السكري.

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