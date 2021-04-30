حمدي الوزير يروي كواليس انضمامه للمقاومة الشعبية بـ بورسعيد

روى الفنان حمدي الوزير، تفاصيل أصعب موقف تعرض له في طفولته ما زال عالقا في ذهنه حتى الآن، قائلا إنه كان في الصف الثاني الابتدائي وشنت طائرات العدواني على مصر عام 1967، لافتا إلى أنه ٔانضم إلى المقاومة الشعبية في بورسعيد وعمره 17 عاما.

وتابع حمدي الوزير خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “قضيت طفولة صعبة جدا وحزينة بسبب الأحداث السياسية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك، وبكيت بشدة أثناء خطاب التنحي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر”.

وأضاف حمدي الوزير: “والدي كان يحب القراءة ودائم الإطلاع وتعلمت الحب من علاقته بوالدتي حيث كانا يمتلكان ثقافة عالية”، لافتا إلى أن بيت والده كان يطلق عليه بيت الأمة.

ولد أحمد سيد أحمد الوزير 29 أبريل 1955 في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين.

وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، وبدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكانت بداياته السينمائية عندما شارك بدور في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979.

وشارك في عدة أعمال مميزة مثل سواق الأوتوبيس، التخشيبة، رأفت الهجان كما عمل أيضًا كمخرج لمسرحيات وحصل خلال مشواره على عدد من الجوائز.

