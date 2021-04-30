حمدي الوزير يروي كواليس انضمامه للمقاومة الشعبية بـ بورسعيد
روى الفنان حمدي الوزير، تفاصيل أصعب موقف تعرض له في طفولته ما زال عالقا في ذهنه حتى الآن، قائلا إنه كان في الصف الثاني الابتدائي وشنت طائرات العدواني على مصر عام 1967، لافتا إلى أنه ٔانضم إلى المقاومة الشعبية في بورسعيد وعمره 17 عاما.
وتابع حمدي الوزير خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “قضيت طفولة صعبة جدا وحزينة بسبب الأحداث السياسية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك، وبكيت بشدة أثناء خطاب التنحي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر”.
وأضاف حمدي الوزير: “والدي كان يحب القراءة ودائم الإطلاع وتعلمت الحب من علاقته بوالدتي حيث كانا يمتلكان ثقافة عالية”، لافتا إلى أن بيت والده كان يطلق عليه بيت الأمة.
ولد أحمد سيد أحمد الوزير 29 أبريل 1955 في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين.
وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، وبدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكانت بداياته السينمائية عندما شارك بدور في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979.
وشارك في عدة أعمال مميزة مثل سواق الأوتوبيس، التخشيبة، رأفت الهجان كما عمل أيضًا كمخرج لمسرحيات وحصل خلال مشواره على عدد من الجوائز.