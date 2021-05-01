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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العربي : تأهيل العمالة المصرية بالبرامج العلمية طبقا لمتطلبات أسواق العمل

صدى البلد


 أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إعادة تأهيل العمالة المصرية بالبرامج العلمية والتدريب العملي طبقا لمتطلبات أسواق العمل المحلية والدولية هو أساس النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري , فالعامل هو أساس الإنتاج لكل مصنع وهو مصدر كل سلعة يتداولها كل تاجر وهم الأيدي العاملة التي تنفذ المشروعات القومية العملاقة والتي لمصرنا الغالية أفاق التنمية والتطور جاء ذلك في البيان الذي أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية لتهنئة العمال المصريين بعيدهم .

 

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وقال العربي إن اتحاد الغرف التجارية يتبني مجموعة من البرامج التدريبية والتي ستتم بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب العمالة التجارية علي أحدث البرامج المرتبطة بتنظيم وإدارة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والتنمية الإدارية وتنفيذ برامج الشمول المالي لتطوير حركة التجارة الداخلية و تنمية مهارات الكوادر الإدارية للغرف التجارية.
وأوضح أنه يجري التوسع فى إنشاء اكاديميات التجار بكافة المحافظات وتحديد حزمة من البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها سواء فعليا او افتراضيا فى إطار إستراتيجية الاتحاد لتقديم خدمات مستحدثة لتطوير حركة التجارة الداخلية والنهوض بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لمنتسبي الغرف التجارية.


ودعا العربي شركاء التنمية من رجال الأعمال الوطنيين الي التوسع في البرامج التدريبية التي ترفع من إنتاجية العامل وتمكنه من توطين الصناعات العالمية علي الأراضي المصرية وتضع الصناعة المصرية في المكانة التي تستحقها علي خريطة الاستثمار العالمية.

الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية الإقتصاد المصرى الشمول المالي التجارة الداخلية

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