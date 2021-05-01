مع قرب انعقادها.. تساؤلات بشأن امتحانات الميد تيرم.. وكليات جامعة القاهرة تحدد الموعد وكيفية الإجراء

اقتصاد القاهرة: انطلاق امتحانات "الميد تيرم" بعد العيد.. وإقامتها بهذه الطريقة

"أونلاين" وبنظام "البابل شيت".. إعلام القاهرة توضح كيفية إجراء امتحانات الميد تيرم

يتساءل طلاب جامعة القاهرة عن موعد امتحانات "الميد تيرم" وكيفية إجرائها، وهل سيتم تأجيلها أم لا، خاصة مع قرب انعقادها للطلاب بجميع الكليات.

وفي هذا التقرير، يجيب "صدى البلد" للطلاب عن جميع هذه التساؤلات وتوضيح موعد انعقاد امتحانات "الميد تيرم" وكذلك كيفية إجرائها، سواء حضوريا أو "أونلاين" من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بكل كلية.

كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن موعد انطلاق امتحانات "الميد تيرم" بالكلية وكيفية إجرائها.

وقال الدكتور محمود السعيد، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن امتحانات "الميد تيرم" من المقرر أن تعقد بعد عيد الفطر المبارك .

وأضاف أنها ستكون "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" لمنع التجمعات بين الطلاب بمقر الكلية، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها، ولمنع انتشار فيروس "كورونا" بينهم.

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال هذه الفترة تكون أيضا "أونلاين" من خلال منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية، حيث توافق الكلية على إقامة الأنشطة الإلكترونية.

ونوه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن هذه الأنشطة تتمثل في الفردية مثل الثقافية والفكرية، إضافة إلى طرح العديد من الندوات الإلكترونية للطلاب على المنصة الإلكترونية.

وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أوضح أن جميع المقررات التي تطرح لطلاب الدراسات العليا خلال شهر رمضان تكون جميعها "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة.

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وبالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس، فإنه يتم إجراؤها وفقا لخطة التعليم "الهجين" والتي تجمع بين الحضور بمقر الكلية مع التشديد على الالتزام بجميع التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة و"الأونلاين" من خلال طرح المقررات للطلاب على المنصة الخاصة بالكلية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، شكل امتحانات "الميد تيرم" وكيفية إجرائها للطلاب.

وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن امتحانات "الميد تيرم" ستكون "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية، والتي أطلقتها الجامعة.

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى إلى أن الامتحانات من المقرر أن تعقد بنظام أسئلة "البابل شيت" بجميع المواد.

وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أوضحت أن الجوانب النظرية من المقررات الدراسية يتم طرحها للطلاب "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" خلال شهر رمضان، والاقتصار في الحضور بمقر الكلية على الجوانب العملية التي تحتاج إلى ممارسة عملية من جانب الطالب بالكلية.

وأكدت أن الكلية تراعي جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة وتقليل الأعداد بقدر الإمكان مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم، وتقسيمهم على مجموعات وتحديد أيام لكل مجموعة للحضور.

كما عقدت الكلية اتفاقية تعاون مشتركا مع جامعة "عجمان" بالإمارات في مجالات الإعلام لزيادة مهارات الطلاب، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة فازت بمشروع التطوير بشكل تنافسي على مستوى الجامعات المصرية، تمهيداً لحصولها على الاعتماد الدولي، وذلك في إطار مشروعات وزارة التعليم العالي لتطوير التعليم العالي ودعم الجودة بالكليات الجامعية وتأهيلها للاعتماد الدولي في دورته الأولى.