قوى عاملة البرلمان : جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية لدعم العمال

قال النائب عبدالفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة المصرية، من أجل دعم العمال، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، نجد تحولا كبيرا وتقديرا كاملا لهذه الفئة.

وأضاف يحيي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه تم صرف للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ( 13%)، و7% للمخاطبين ، وزيادة النسبة لأصحاب المعاشات 13 % أيضا، مشيرا إلى أن هذا العيد هو الذي يحتاجه العاملين نظرا للزيادات التي تمت فيه.

قاطرة التنمية



وأشار أمين سر لجنة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن العلاوات التي صرفتها الدولة للمصريين تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار جنيه، منوها إلى أن الاهتمام بهذه الفئة يرجع إلى كونهم قاطرة التنمية نحو بناء عالم أفضل ومستقبل نكون قادرين على تحقيق آمالنا وطموحاتنا به.