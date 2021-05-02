الهند تختنق .. أسطوانة الأكسجين باتت حلمًا .. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو لرجل هندي يتوسل إلي رجال الأمن لعدم أخذ آخر أسطوانة أكسجين كانت لوالدته وهذا لإعطائها إلي "إحدى الشخصيات المهمة" ما تسبّب في وفاة والدته.

وأضاف الفيديو أن هذه الأزمة الطاحنة بسبب نقص الأكسجين من الهند بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا الضخمة هناك وهذا يعكس تعقيد الأزمة في الهند، فالبلاد تختنق مع عدم وجود إمدادات كافية من الأكسجين للمرضى.



وأوضح الفيديو أن الهنود كسروا قيود كورونا من أجل الحصول على أسطوانات أكسجين وهم يصطفون في طوابير، لافتًا إلى أن نفاد الأكسجين والأدوية في المستشفيات دفع البعض لتخزينها تحسبًا لعدم الحصول عليها لاحقًا.