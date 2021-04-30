مع تفاقم أزمة كورونا في الهند.. ظهور سوق سوداء للأكسجين

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا يكشف ظهور السوق السوداء لبيع الأكسجين في الهند رغم تفاقم الوضع.





مع تجاوز الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 حاجز المئتي ألف وفاة، ومعاناة المستشفيات من نقص إمدادات الأكسجين وأجهزة الإنعاش بدأت سوق سوداء للأكسجين بالظهور.



مع نفاد الأسطوانات في المستشفيات، طُلب من الشركات تسليم الإمدادات التي لديها للاستخدام الطبي في حالات الطوارئ.



وفي الوقت الذي تسعى فيه المستشفيات جاهدة للحصول على المزيد من الأكسجين والأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وسيارات الإسعاف، ارتأت بعض العائلات الاعتماد على نفسها وحشد مواردها الخاصة في غياب نظام فعال.



