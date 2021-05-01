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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة أبوالعينين الخيرية تزود مستشفى صدر قنا بـ20 أسطوانة أكسجين لمواجهة كورونا

مؤسسة أبوالعينين
مؤسسة أبوالعينين للنشاط الخيري والثقافي تزود مستشفى صدر قنا

وجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، مسؤولي مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري والثقافي، بتسليم عدد 20 أسطوانة أكسجين مزودة بالمنظمات، إلى مستشفيات محافظة قنا، لدعم الجهود الحكومية في المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

واستقبل ديوان عام محافظة قنا، مندوبي مؤسسة أبو العينين، بالتنسيق مع مديرية الصحة في المحافظة لتوجيه الاسطوانات للمستشفيات الأكثر احتياجا واستقبالًا لحالات الإصابة بكورونا.

والتقى الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بمندوبي مؤسسة أبو العينين، حيث تم تسليم اسطوانات الأكسجين لمستشفى صدر قنا صباح اليوم.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الواجب المجتمعي والدور الخدمي المنوط بمؤسسات المجتمع المدني لدعم الحكومة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

أبو العنيني وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين مستشفى صدر قنا كورونا مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري

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