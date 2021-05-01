مؤسسة أبوالعينين الخيرية تزود مستشفى صدر قنا بـ20 أسطوانة أكسجين لمواجهة كورونا

وجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، مسؤولي مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري والثقافي، بتسليم عدد 20 أسطوانة أكسجين مزودة بالمنظمات، إلى مستشفيات محافظة قنا، لدعم الجهود الحكومية في المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

واستقبل ديوان عام محافظة قنا، مندوبي مؤسسة أبو العينين، بالتنسيق مع مديرية الصحة في المحافظة لتوجيه الاسطوانات للمستشفيات الأكثر احتياجا واستقبالًا لحالات الإصابة بكورونا.

والتقى الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بمندوبي مؤسسة أبو العينين، حيث تم تسليم اسطوانات الأكسجين لمستشفى صدر قنا صباح اليوم.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الواجب المجتمعي والدور الخدمي المنوط بمؤسسات المجتمع المدني لدعم الحكومة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على سلامتهم.