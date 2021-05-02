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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في لقاء ودي.. سيراميكا كليوباترا يفوز على بايونيرز بهدف نظيف

جانب من المباراة
جانب من المباراة

فاز نادي سيراميكا كليوباترا، على فريق بايونيرز، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء السبت.


سيطر سيراميكا كليوباترا على معظم فترات المباراة، ونجح شريف دابو في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، من ركلة حرة مباشرة.


ومع منتصف الشوط الثاني؛ حصل فريق بايونيرز على ركلة جزاء، ولكن ارتطمت بالعارضة لدى تنفيذها.

وواصل فريق سيراميكا كليوباترا الضغط والسيطرة على مجريات المباراة، وأضاع اللاعبون أكثر من فرصة خلال اللقاء.


وخرج وينفول كوابينا قبل نهاية المباراة، بعد أن تعرض لكدمة قوية في الركبة، وفضل الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد استبداله؛ حتى لا تتفاقم الإصابة.


ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب، الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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