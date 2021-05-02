التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات تراخيص البناء الثلاثاء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تطبيق اشتراطات البناء الموحد الجديدة، مضيفاً أنه بداية من بعد غد الثلاثاء، ستبدأ المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات تراخيص البناء.

وأشار قاسم في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المُذاع على فضائية "المحور"، إلى تصريح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأن الاشتراكات الجديدة تم الموافقة عليها، بعدة شهور من الدراسة والمراجعة، والاجتماعات المتواصلة بين مجموعة من الوزارات ممثلة في التنمية المحلية، الإسكان والمرافق االعمرانية، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم العرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، في ندوة الحوار المجتمعي التي قامت بتنظيمها حزب المستقبل الوطني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المنظومة الجديدة للبناء التي ستطبق على المدن والأحياء، تعيد النسق الحضاري للمباني الدولة المصرية مرة أُخرى، وهي 10 أمتار أقصى ارتفاع للمبانيي بالشوارع، وعرض 8 أمتار، ويكون البناء على 70% من مساحات الأراضي التي تزيد على 175 متراً .

واختتم: “لدينا 320 مركز تكنولوجي بجميع محافظات الجمهورية”.