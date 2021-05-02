عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

صبي
صبي

في حادث مروع ناتج عن عادة خطيرة اعتاد الأطفال والمراهقون ممارستها داخل المولات، حيث سقط صبي روسي من ارتفاع 40 قدمًا بعدما سحبه السلم الكهربائي من ملابسه.

يظهر الصبي الروسي في مقطع الفيديو وهو يحاول الركوب على درابزين السلم الكهربائي داخل مول تجاري، عندما انحشر معطفه فجأة في السير وسحبه السلم إلى الحافة ليسقط مسافة ٣ أدوار.

سقط الصبي الروسي من الطابق الثالث للمول إلى الطابق الأرضي في تفير، بالقرب من موسكو، ويؤكد شهود عيان أنه كان "يصرخ من الألم" بعد كسر ساقه نتيجة السقوط المروع.

لكنه كان محظوظًا بالخروج من الحادث المرعب دون إصابات أكثر خطورة، فقد أنقذته معجزة غير متوقعة من الموت أو التعرض لأذى خطير من خلال السقوط على سطح كشك لبيع الفواكه والخضروات، وهو جزء من محل بقالة، مما خفف من حدة سقوطه.

ويقول شهود عيان إنه كان يركب درابزين السلم المتحرك، لكنه سقط أثناء محاولته القيام اللهو بهذه الطريقة الخطيرة.

وأوضح آخرون أن السلم الكهربائي سحبه إلى الحافة بعد أن علقت سترته في آلية السلم المتحرك، وقالت الشاهدة سفيتلانا: "أنا أعمل هناك.. رأيت الصبي.. كان الأمر مروعًا، لكنه كان محظوظًا لأنه سقط على سطح ذلك الكشك".

وتساءلت: "متى سيتوقفون عن ركوب الدرابزين؟ أعتقد أنه محظوظًا لإصابته بكسر في ساقه فقط.. كان يصرخ من الألم عندما كان رجال الإنقاذ يأخذونه على نقالة، من المؤكد أن والدته بصدمة شديدة".

وقالت لجنة التحقيق الروسية: "نتيجة السقوط، أصيب الصبي بكسر في ساقه، وهو يتعافى في المستشفى الآن، فيما بدأت عمليات التحقق بشأن انتهاكات السلامة المحتملة في مركز Olymp Mall".

SEI_77014699
SEI_77014699
SEI_77014701
SEI_77014701
SEI_77014702
SEI_77014702
SEC_77026650
SEC_77026650
صبي مول سلم كهربائي الموت موسكو روسي الخضروات مول تجاري الكهرباء أطفال الدور الثالث فيديو السلامة رعب اخبار المنوعات

موضوعات متعلقة

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

ترشيحاتنا

سقوط 7 مصابين.. إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية| فيديو

بعد حجزه بالمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ محمود كهربا

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة Sund Air الألمانية.. صور

تنافس قوي بين عمالقة الهاتشباك جولف R في مواجهة ياريس GR| فيديو

أبرزها حل مشكلات المشروعات الصغيرة .. 13 اختصاصا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

لجنة كورونا تحسم جدل وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر.. فيديو

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ