أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

في حادث مروع ناتج عن عادة خطيرة اعتاد الأطفال والمراهقون ممارستها داخل المولات، حيث سقط صبي روسي من ارتفاع 40 قدمًا بعدما سحبه السلم الكهربائي من ملابسه.

يظهر الصبي الروسي في مقطع الفيديو وهو يحاول الركوب على درابزين السلم الكهربائي داخل مول تجاري، عندما انحشر معطفه فجأة في السير وسحبه السلم إلى الحافة ليسقط مسافة ٣ أدوار.

سقط الصبي الروسي من الطابق الثالث للمول إلى الطابق الأرضي في تفير، بالقرب من موسكو، ويؤكد شهود عيان أنه كان "يصرخ من الألم" بعد كسر ساقه نتيجة السقوط المروع.

لكنه كان محظوظًا بالخروج من الحادث المرعب دون إصابات أكثر خطورة، فقد أنقذته معجزة غير متوقعة من الموت أو التعرض لأذى خطير من خلال السقوط على سطح كشك لبيع الفواكه والخضروات، وهو جزء من محل بقالة، مما خفف من حدة سقوطه.

ويقول شهود عيان إنه كان يركب درابزين السلم المتحرك، لكنه سقط أثناء محاولته القيام اللهو بهذه الطريقة الخطيرة.

وأوضح آخرون أن السلم الكهربائي سحبه إلى الحافة بعد أن علقت سترته في آلية السلم المتحرك، وقالت الشاهدة سفيتلانا: "أنا أعمل هناك.. رأيت الصبي.. كان الأمر مروعًا، لكنه كان محظوظًا لأنه سقط على سطح ذلك الكشك".

وتساءلت: "متى سيتوقفون عن ركوب الدرابزين؟ أعتقد أنه محظوظًا لإصابته بكسر في ساقه فقط.. كان يصرخ من الألم عندما كان رجال الإنقاذ يأخذونه على نقالة، من المؤكد أن والدته بصدمة شديدة".

وقالت لجنة التحقيق الروسية: "نتيجة السقوط، أصيب الصبي بكسر في ساقه، وهو يتعافى في المستشفى الآن، فيما بدأت عمليات التحقق بشأن انتهاكات السلامة المحتملة في مركز Olymp Mall".

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