نشرة أخبار العالم .. دولة جديدة تتدخل بأزمة سد النهضة .. اكتشاف طفرات جديدة مرعبة لـ كورونا .. كوريا الشمالية تهدد أمريكا بمواجهة شاملة

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

دولة أفريقية جديدة تتوسط في أزمة سد النهضة

مقتل قيادي كبير بـ مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

بنس يشن هجوما ضارياً على بايدن .. ويبدأ حملته الرئاسية مبكراً

كوريا الشمالية: بايدن أهان كرامتنا.. ونستعد لمواجهة شاملة مع أمريكا

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال بـ ألمانيا.. فيديو

سقوط 7 مصابين.. إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية| فيديو

اكتشاف طفرات مرعبة لـ فيروس كورونا في الهند

ليتني ما قلت.. ظريف يعتذر عن تصريحاته المسربة ضد قاسم سليماني

