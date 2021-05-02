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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم .. دولة جديدة تتدخل بأزمة سد النهضة .. اكتشاف طفرات جديدة مرعبة لـ كورونا .. كوريا الشمالية تهدد أمريكا بمواجهة شاملة

صدى البلد

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

دولة أفريقية جديدة تتوسط في أزمة سد النهضة

مقتل قيادي كبير بـ مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

بنس يشن هجوما ضارياً على بايدن .. ويبدأ حملته الرئاسية مبكراً

كوريا الشمالية: بايدن أهان كرامتنا.. ونستعد لمواجهة شاملة مع أمريكا

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال بـ ألمانيا.. فيديو

سقوط 7 مصابين.. إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية| فيديو

اكتشاف طفرات مرعبة لـ فيروس كورونا في الهند

ليتني ما قلت.. ظريف يعتذر عن تصريحاته المسربة ضد قاسم سليماني
 

السعودية التحالف سد النهضة اليمن بايدن كوريا الشمالية أمريكا الولايات المتحدة المانيا الهند كورونا ظريف ايران قاسم سليماني

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