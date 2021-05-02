عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حسب تصنيف "CWUR"

الجامعة البريطانية تحصد المركز الأول على الجامعات الخاصة والأهلية

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

حصلت الجامعة البريطانية في مصر ، على المركز الأول على الجامعات الخاصة والأهلية في تصنيف "CWUR" المتخصص في تقييم الجامعات حول العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث حصلت الجامعة علي المركز 1353 من بين 20,000 جامعة مشاركة على مستوى العالم، وكانت هي الجامعة الوحيدة ، الغير حكومية التي تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز ، وذلك في النسخة الجديدة للتصنيف للعام 2021 - 2022.

وهنأت فريدة خميس ، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ، القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين ، علي هذه النتائج المشرفة، والتي جاءت نتاج جهدٍ وبحثٍ وعملٍ، متواصلين. ودعت في الوقت نفسه، إلى بذل المزيد، لتحقيق نجاحات أكثر، تعود بالنفع على المسيرة التعليمة في مصر، من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقاً.

وأوضح الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن تصنيف "CWUR" يعتمد في تقييمه للجامعات على أربعة معايير رئيسية هي :"جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% أيضاً، وتميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، بالإضافة لمخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعي وهي: عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية .

وأشار بهي الدين إلى أن مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة  فريدة خميس، يحرص على أن تكون الجامعة البريطانية ، مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة ، على المستويين  المحلي و العالمي، لتواكب بذلك التطور الذي تشهده الأنظمة التعليمية والبحثية على مستوى العالم، لتصبح قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، وما يتطلبه عصر الثورة الصناعية الرابعة القائم على ركائز الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية عالمية رائدة، مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتقدم المشورة للحكومات والجامعات ، لتحسين نتائج التعليم والبحث.

ترشيحاتنا

الموسم المؤجل.. اتحاد اليد بمنح الزمالك لقب الدوري والأهلى مسابقة الكأس

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد : أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين

بحضور القباج.. التضامن الاجتماعي تناقش موازنة الحماية الاجتماعية.. الثلاثاء

كيف كان النبي يقضي العشر الأواخر من شهر رمضان ؟

بيان عاجل بالنواب حول إجراءات "الخارجية" للدفاع عن دير السلطان الأثري بالقدس

كيا تحدد موعد انطلاق سبورتاج 2022 الجديدة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

تعب مفاجئ .. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ