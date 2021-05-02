الجامعة البريطانية تحصد المركز الأول على الجامعات الخاصة والأهلية

حسب تصنيف "CWUR"

حصلت الجامعة البريطانية في مصر ، على المركز الأول على الجامعات الخاصة والأهلية في تصنيف "CWUR" المتخصص في تقييم الجامعات حول العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث حصلت الجامعة علي المركز 1353 من بين 20,000 جامعة مشاركة على مستوى العالم، وكانت هي الجامعة الوحيدة ، الغير حكومية التي تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز ، وذلك في النسخة الجديدة للتصنيف للعام 2021 - 2022.

وهنأت فريدة خميس ، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ، القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين ، علي هذه النتائج المشرفة، والتي جاءت نتاج جهدٍ وبحثٍ وعملٍ، متواصلين. ودعت في الوقت نفسه، إلى بذل المزيد، لتحقيق نجاحات أكثر، تعود بالنفع على المسيرة التعليمة في مصر، من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقاً.

وأوضح الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن تصنيف "CWUR" يعتمد في تقييمه للجامعات على أربعة معايير رئيسية هي :"جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% أيضاً، وتميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، بالإضافة لمخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعي وهي: عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية .

وأشار بهي الدين إلى أن مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة فريدة خميس، يحرص على أن تكون الجامعة البريطانية ، مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة ، على المستويين المحلي و العالمي، لتواكب بذلك التطور الذي تشهده الأنظمة التعليمية والبحثية على مستوى العالم، لتصبح قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، وما يتطلبه عصر الثورة الصناعية الرابعة القائم على ركائز الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية عالمية رائدة، مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتقدم المشورة للحكومات والجامعات ، لتحسين نتائج التعليم والبحث.