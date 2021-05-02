بعد تتويجه بالدوري.. الزمالك: قرار اتحاد اليد الأنسب لهذه الأسباب

قال حسن يسري، رئيس جهاز الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، إن قرار الاتحاد المصري بتتويج الفريق للقب دوري الموسم الماضي مُرضٍ نسبيا للجهاز الفني.

وأكد حسن يسري، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن القرار كان لابد منه وذلك لصعوبة اسكتمال مباريات الدورى والكأس لموسم 2019-2020، خاصة في ظل ضغط مباريات الموسم المنصرم الذي لعب خلال شهر رمضان، بجانب ضيق الوقت بسبب استعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو .

وأوضح حسن يسرى أن تخوف الفريق من عدم استكمال الموسم بسبب بطولة الكأس ومشاركة الفريق في بطولة إفريقيا أبطال الكأس، ولكن الاتحاد المصري لكرة اليد أبدى موافقته على مشاركة الفريق في هذه البطولة والتى تنطلق 19 أغسطس المقبل بمدينة أغادير المغربية.

قرار الاتحاد

حسم مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مصير ما تبقى من منافسات الموسم الماضي 2019/ 2020، فيما يخص مسابقتي دوري المحترفين وكأس مصر.

وأقر الاتحاد بشكل نهائي منح الزمالك لقب بطولة الدوري، في حين يحصل الأهلي على لقب بطولة كأس مصر.

واستند اتحاد كرة اليد في قراره على منح لقب دوري لبطل النسخة قبل الماضية وهو الزمالك، في حين ذهب لقب الكأس لحامل النسخة قبل الماضية أيضا وهو الأهلي.

ورأى مسئولو الاتحاد استحالة استكمال ما تبقى من مباريات الموسم الماضي، بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وجاء قرار الاتحاد أيضا لحل أزمات واعتراضات فريقي الأهلي والزمالك، حيث وافق الأول على استكمال مسابقتي الموسم الماضي بشرط أن يلعب بالقوائم القديمة، وهو ما رفضه مسئولي القلعة البيضاء تماما.

وكان الاتحاد أعلن أن مصير مسابقتي الدوري والكأس عن الموسم الماضي سيتم حسمه بناءً على فتوى من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

