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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام ايمن بإطلالة جذابة

إطلالة صيفية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بعد تعافيها من كورونا.. شاهد

ريهام ايمن
ريهام ايمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ريهام أيمن في الصورة بإطلالة صيفية جذابة، تركت فيها شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها مما أثار إعجاب متابعيها.

وتعافت الفنانة ريهام أيمن، منذ عدة أسابيع من الإصابة بفيروس كورونا، بعد  إصابتها به 

وكتبت ريهام أيمن عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة. 


ونشرت ريهام أيمن ، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى". 


وأعلن شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.
وغرّد شريف رمزي على "تويتر"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب"

ريهام ايمن إطلالة جذابة التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة

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