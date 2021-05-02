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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح عبد اللطيف: أسامة نبيه الأنسب لتدريب الزمالك

أسامة نبيه
أسامة نبيه

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق ، أن أسامة نبيه المدرب العام للزمالك هو الأنسب لقيادة الفريق فنياً حال رحيل كارتيرون عن منصبه.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "مصر كلها دربت الزمالك ماعدا أنا، ولو مشى كارتيرون لازم أسامة نبيه يكمل ويمسك الفريق لأنه الأنسب حالياً".

وأكمل وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق: "كنت قريباً من العمل في الزمالك لولا تدخل بعض الناس لإفساد الأمر والوشاية للمجلس السابق بإبعادى".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف: "ياريت نضم رمضان صبحى ، وصالح جمعة لو التزم ممكن يجى الزمالك، والنادى الأبيض قريب من التتويج بالدوري".

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف: "محمد الشناوى والونش وطارق حامد الأنسب للمنتخب الأوليمبي، والزمالك لازم يتعاقد مع مهاجم ولاعب خط وسط وجناحين".

وعن رحيله عن قناة الزمالك علق وليد صلاح عبد اللطيف: "لما قولت الخطيب قيمة وقامة، رئيس الزمالك السابق اعترض وبعدها بعشرة أيام مشونى من القناة".

وليد صلاح عبد اللطيف الزمالك كارتيرون صالح جمعة رمضان صبحي محمد الشناوي طارق حامد

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