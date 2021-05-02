سيدة تسحل أخرى وجدتها في الفراش مع زوجها السابق

كيد النساء

حكم على أم لثلاثة أطفال بالسجن مع إيقاف التنفيذ، بعد أن هاجمت امرأة وجدتها في الفراش مع زوجها السابق.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت ماري ويلكنسون ، 38 عامًا ، تصطحب ابنها البالغ من العمر أربع سنوات لزيارة زوجها السابق في منزله في مدينة هال البريطانية، ولكن عندما فتح شريكها السابق الباب ، شقت ويلكينسون طريقها إلى غرفة النوم بعد أن رصدت حقيبة يد نسائية وزوجًا من الأحذية، لتتفاجأ بأمراة أخرى على سرير زوجها السابق لتهاجمها ، وتماسكها من شعرها و تضربها بعنف وتعرضها بشراسة.

قالت المدعي العام كاثرين كيوكي جيليجان ، لمحكمة هال كراون إن الضحية أصيبت بجروح في جسمها وخلف رأسها، وكان لا بد من نقلها إلى مستشفى هال الملكي حيث تم إثبات إصاباتها.

وكانت المتهمة قالت للشرطة أنها انفصلت مؤخرًا عن شريكها السابق وذهبت إلى منزله لأن ابنها أراد رؤيته،لتجد سيدة أخرى في فراش زوجها السابق ودفعها هذا الأمر على الاعتداء على تلك السيدة وضربها بعنف.