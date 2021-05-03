اليوم جامعة حلوان تتابع مودة لتأهيل المقبلين على الزواج



يتابع مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان تنفيذ مشروع مودة الرئاسي لتأهيل الطلاب المقبلين على الزواج بنظام الأون لاين، من أجل تمكينهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة مصرية متماسكة تتسم بالتفاهم ومن خلال إدراك معايير اختيار شريك الحياة والتعرف على الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية التي تمكن الشريكين من التواصل من أجل بناء أسري متكامل لنجاح الحياة الزوجية.



وتقام الدورات التدريبية لمشروع مودة الرأسى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة و الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة CDC ومنسق مشروع مودة ، و بتنفيذ اساتذة متخصصين من كليات الجامعة المختلفة .

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وحدد المركز يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 كمواعيد لعقد الدورة التدريبية في تمام الساعة 10صباحاً.



ويحاضر فى الندوة المدربتان اية اشرف وفيروز شمندي على الرابط التالي، الحديث عن كيفية الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا من خلال رفع وعي تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة إضافة إلى التوعية الصحية والنفسية والدينية على حقوق وواجبات الطرفين داخل العلاقات الزوجية.



كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://cutt.us/Q9ks0

وتهدف الدورة إلى تدريب الشاب والفتاة ثقافيا واجتماعيا ونفسيا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت سعيد وتربية أبناء أسوياء صحيا ونفسيا، كما يسعى المشروع إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق في المجتمع.



ودشنت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بداية العام الدراسي الجامعي الحالي مشروع مودة للعام 2020- 2021 بتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والوزارة.



الجدير بالذكر أن مشروع مودة تُنفّذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لارتفاع معدلات الطلاق في مصر.



ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.



ويُشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي لتنفيذ البرنامج فى الجامعات والمعاهد فى فبراير 2019، كما تم إعداد دليل علمي للبرنامج وتم اعتماده من المجلس الأعلي للجامعات وتم تعميمه بدءًا من العام الدراسي 2019 / 2020.