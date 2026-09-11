سماع دوي انفجارات في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة على محطتي وقود

سُمع دوي انفجارات في حي ترويشينا بالعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، فيما أعلنت السلطات أن القوات الروسية هاجمت محطتي وقود في منطقتين بالعاصمة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تيليجرام: «دوت انفجارات في ترويشينا. أنظمة الدفاع الجوي تعمل. ابقوا في الملاجئ».

وأفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن القوات الروسية شنت هجمات على محطتي وقود في منطقتين من العاصمة.

وقالت الإدارة في بيان «وفقا للمعلومات الأولية، أصابت طائرة مسيرة محطة وقود في منطقة دنيبروفسكي».

وأضافت في بيان لاحق: «كما تم تسجيل ضربة استهدفت محطة وقود في منطقة أوبولونسكي».

وأوضحت الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن إنذارًا من غارات جوية أُطلق في العاصمة الساعة 9:10 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، بسبب تهديد الطائرات المسيرة الروسية، وصُنّف مستوى الإنذار باللون الأصفر. وفي الساعة 9:46 صباحا، رُفع مستوى الإنذار في المدينة إلى الأحمر.