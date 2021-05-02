"العربية مفيهاش فرامل".. شاهد | كندة علوش دمرت زجاج معرض سيارات

حلت الفنانة كندا علوش ضيفه اليوم في برنامج " 5 نجوم " وهذا بعد إقناعها بالحضور إلي مكان التصوير من قبل الفنان محمد الشرنوبي والذى يريد عمل مقلب بالفنانة كندة علوش بدون علمها وبالتالي اصطحابها إلي مكان التصوير وهو معرض سيارات تم عملة خصيصا من أجل مقلب كندا علوش .

قام الفنان محمد الشرنوبي وغادة عادل باصطحاب كندا علوش لمشاهدة السيارة التي تريد شرائها وبعدها اصر علي أن تقوم الفنانة بتجربة السيارة وبعدها قامت بكسر زجاج معرض السيارات بعد أن قام العاملين في البرنامج بقطع خرطوم الفرامل من اجل عمل الملقب بالفنانة كندا علوش .

برنامج خمس نجوم يعرض على قناة "أم بي سي مصر " يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أن برنامج خمس نجوم، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.