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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المملكة المتحدة ترسل 1000 جهاز تنفس إضافي إلى الهند لدعمها في محاربة كورونا

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد أن المملكة المتحدة تخطط لإرسال 1000 جهاز تنفس إضافي إلى المستشفيات الهندية لدعم البلاد في مكافحة كورونا - كوفيد 19.

ستعزز معركة الهند ضد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بدعم حكومة المملكة المتحدة الجديد الذي أعلنه رئيس الوزراء اليوم. وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إرسال 1000 جهاز تنفس من فائض المعروض في المملكة المتحدة إلى المستشفيات الهندية لمساعدة حالات كوفيد الأكثر خطورة.

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ستكون الشحنة الجديدة من أجهزة التهوية إضافة إلى 200 جهاز تهوية و 495 مكثف أكسجين و 3 وحدات لتوليد الأكسجين كانت المملكة المتحدة قد تعهدت بها سابقًا.

وذكرت الحكومة أيضًا أن الخدمة الصحية الوطنية في البلاد (NHS England) ستنشئ `` مجموعة استشارية سريرية '' لمساعدة المؤسسات الهندية على تبسيط استجابتها لـ COVID-19.

وقالت الحكومة: "ستضم المجموعة باحثين في الصحة العامة والعالمية ، إلى جانب التمريض وغيرهم من المهنيين الصحيين الذين لديهم خبرة في نظام الرعاية الصحية الهندي".

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعًا افتراضيًا يوم الثلاثاء `` للاتفاق على مجموعة كبيرة من الالتزامات لتعميق التعاون بين المملكة المتحدة والهند ، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا ''.

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الهند لديها ثاني أكبر عدد من حالات COVID-19 المبلغ عنها في العالم. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد ، سجلت البلاد أكثر من 19.5 مليون حالة إصابة مؤكدة منذ بداية الوباء. وبلغ إجمالي عدد القتلى 215 ألف شخص.

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