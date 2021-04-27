عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة من العيار الثقيل.. رئيس وزراء بريطانيا يواجه خطر تعليق عضويته بالبرلمان

بوريس جونسون
بوريس جونسون

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خطر تعليق عضويته في مجلس العموم البريطاني، بسبب جدل يدور حول تمويل شقته القريبة من مقر الحكومة البريطانية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جونسون يواجه خطر تعليق عضويته بمجلس العموم إذا تم اكتشاف عدم تسجيله مبلغ 60 ألف جنيه استرليني من حزب المحافظين لتجديد شقته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مجلس العموم البريطاني أخطر جونسون بالفعل بأنه يواجه عقوبة خطيرة بعد تقرير يعود تاريخه لعامين ماضيين ندد بانتهاكاته المتكررة للقوانين البرلمانية.

ويُعتقد أن القادة المحافظين وافقوا سرًا على مبلغ 58 ألف جنيه سترليني إلى مكتب مجلس الوزراء في يوليو الماضي لتغطية الأعمال، وهو ضعف المبلغ السنوي البالغ 30 ألف جنيه استرليني.

رئيس وزراء بريطانيا تحت الحصار .. اتهامات لـ بوريس جونسون بالإهمال والاختلاس

غضب في بريطانيا بسبب تصريح مشين لرئيس الوزراء

ورغم إعلان الحكومة البريطانية أن جونسون مول شقته بنفسه، إلا أنها لم تنفي التقارير الإعلامية التي تزعم أن جونسون حصل على قرض من مانح حزب المحافظين لدفع ثمن ديكور شقته.

وتأتي الاتهامات على خلفية تعرض جونسون لانتقادات من قبل هيئة الرقابة التابعة لمجلس العموم بسبب فشله مرارا وتكرارا في الإعلان عن مصالحه المالية.

من جانبه، وأخبر سكرتير مجلس الوزراء، سيمون كيس، نواب البرلمان أنه لم يشارك "بشكل مباشر" في أعمال التجديد، لكنه سيتفحص القضية.

وكان مستشار جونسون السابق، دومينيك كامينجز، قد زعم أن رئيس الوزراء خطط ذات مرة لجعل المانحين "يدفعون سراً" تكاليف أعمال التجديد.

ودعا حزب العمال المعارض مفوضية الانتخابات، التي تنظم التبرعات السياسية في المملكة المتحدة، إلى فتح تحقيق رسمي.

وقالت المفوضية إنها تتحدث إلى حزب المحافظين حول ما إذا كان الإنفاق على الشقة يقع ضمن اختصاصها.

وقال كيس، عندما مثُل أمام مجلس العموم الاثنين، إن مراجعة التجديد ستنظر في "كيف دُفعت التكاليف".

وعندما سُئل بشكل متكرر عما إذا كان على علم بما إذا كانت التبرعات الخاصة تغطي أيا من التكاليف، قال إنه "لم يشارك بشكل مباشر في ذلك".

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتعادل مع تشيلسي1-1 في الشوط الأول

شاهد.. دكتور مصري فى هولندا يحصل على الوسام الملكي برتبة فارس

حمد سليمان: أرشح ناديي بيراميدز المصري والرجاء المغربي لنهائي الكونفدرالية

أمريكا تكشف العلاقة بين لقاحات كورونا والتهاب عضلة القلب

30 دقيقة.. ريال مدريد يتعادل مع تشيلسي بهدف بنزيما

بنزيما يسجل هدف التعادل لـ ريال مدريد في شباك تشيلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

قدر الله وماشاء فعل... أول تعليق من روجينا بعد إصابتها بـ 7 غرز فى الوجه .. شاهد

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

طلعت مغشوشة.. رامز جلال يتعرض لموقف محرج خلال استضافة فنانة سعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ