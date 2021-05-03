أخطرها تصلب الشرايين.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب الأمراض

يعاني البعض من الأرق والنوم المتقطع والنوم لوقت قصير، ولكن كل هذا قد يكون بداية لطريق من الأمراض التي تصيب الجسد، فقد أظهرت دراسة جديدة أن عدم النوم الكافي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ الخرف في وقت لاحق من الحياة، ووجدت أن أولئك الذين تقل عدد ساعات النوم لديهم عن ست ساعات كانوا أكثر عرضة للخطر.

قام باحثون من جامعة باريس بتحليل بيانات المسح حول صحة 7959 فردًا بريطانيًا منذ عام 1985 ، بما في ذلك فترات النوم الذي ذكرها كل شخص من هؤلاء الخاضعين للدراسة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الفريق بقيادة سيفيرين سابيا ، أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا والذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة في منتصف العمر لديهم خطر أعلى بنسبة 30 في المائة للإصابة بالخرف المتأخر.

على الصعيد العالمي ، يعاني حوالي 50 مليون شخص من الخرف، وهناك ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتشير الدراسة إلى إن النوم قد يكون مهمًا لصحة الدماغ في منتصف العمر، وأن الأبحاث المستقبلية يمكن أن تحدد ما إذا كان تحسين عادات النوم يمكن أن يمنع الخرف، فمن الأعراض الشائعة للخرف النوم المتغير ، لكن الباحثين يقولون إن هناك أدلة على أن أنماط النوم قبل ظهور الخرف قد تسهم في المرض.

ومن المعروف أنه أثناء النوم ، يتم التخلص من السموم من الدماغ وأجزاء أخرى من الجسم، مما يحمي من مجموعة من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

قالت الدكتورة "سبيا":"هناك فرضيات بيولوجية معقولة لشرح الصلة بين مدة النوم والخرف، يتعلق أحدها بدور النوم في التخلص من نفايات البروتين في الدماغ".

خلال فترة الاستيقاظ ، يزيد نشاط الخلايا العصبية من إطلاق بروتينات بيتا أميلويد ، ثم يتم غسل هذه البروتينات بعيدًا عن الدماغ أثناء النوم.

أما في حالة النوم القصير ، قد يتم تغيير تصفية هذه البروتينات ما يؤدي إلى تراكم أميلويد بيتا في الدماغ، ولوحظ تراكم هذه البروتينات في مرض الزهايمر. قد تتضمن الآليات الأخرى أيضًا دور النوم في التهاب الأعصاب وتصلب الشرايين.