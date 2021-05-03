أطعمة تمنحك الاسترخاء وتساعدك على النوم

القلق والاكتئاب وتقلبات المزاج والشعور بعدم الاسترخاء هم أكثر الأمراض العقلية شيوعًا إليك وفقا لموقع برايت سايد قائمة بالأطعمة التي يجب تناولها لضبط مزاجك.

الفشار

الفشار غني بالكربوهيدرات التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السيروتونين ، مما يجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء.

شوكولاتة الحليب

جرب الشوكولاتة التي تحتوي على 72٪ من الكاكاو على الأقل وأقل من 5 جرامات من السكر. أظهرت الأبحاث أنه بعد الاستمتاع بالشوكولاتة الداكنة ، من المرجح أن يساعد الناس الآخرين.

الموز

يحتوي الموز على عناصر تحسين الحالة المزاجية مثل فيتامين ب 6 والدوبامين . تناول واحدة يوميا لتجعلك سعيدًا طوال اليوم.

الشاي الأخضر

جرب الشاي الأخضر. يساعد الثيانين الموجود في الشاي الأخضر على محاربة القلق ويجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء.

العسل

يحتوي العسل على الكيمبفيرول والكيرسيتين التي تمنع الاكتئاب عن طريق تقليل الالتهاب في الدماغ. يحتوي شراب القيقب على المعادن ومضادات الأكسدة النباتية التي تعزز الصحة الجيدة.

الكرز

الكرز مصدر غني للميلاتونين ، وهو هرمون يساعدك على النوم بشكل جيد. الكرز أيضًا مسكنات طبيعية ويمكن أن تجعلك تشعر بالاسترخاء.