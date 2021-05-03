الصين تسجل 11 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في انخفاض عن أمس حيث سجل 15 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن جميع الإصابات لاشخاص قادمين من الخارج، حيث لم تسجل اي إصابات محلية أو أي حالات وفاة.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 12 إصابة نزولا من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90697 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وأظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند.

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية.