دولة جديدة تصل إلى 3 ملايين إصابة بكورونا

اعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد منذ ظهور الجائحة إلى 3 ملايين إصابة.

فيما قال العاملون في القطاع الطبي إن المستشفيات ممتلئ عن أخرها رغم الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة في الأرجنتين.

وكشفت وزارة الصحة في البلاد عن تسجيل 11394 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل علامة فارقة جديدة قاتمة، حيث بلغ عدد الوفيات الجديدة 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات 64252 حالة وفاة.

وأظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند.

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية.