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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تطلق صرخة تحذير.. مليون إصابة كورونا يوميا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا.

 

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند.

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في الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية شعوب العالم على التبرع بـ7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح، في حملة تقودها المنظمة لجمع أموال إضافية لبرنامج "كوفاكس" الدولي لإتاحة لقاحات كوفيد-19.

 

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في معرض إطلاقه الحملة التي حملت شعار "Go Give One" (فلتعطِ واحدة)، اليوم الأربعاء، إن الحملة تتيح لأي شخص يريد "أن يلعب دوره في تطعيم العالم بتبرع بسيط"، ومن ثم يساعد في إنهاء الجائحة.

 

وأضاف- بحسب ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية- أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن مبلغ 7 دولارات أمريكية يغطي تكلفة شراء جرعة لقاح وإيصالها لشخص ما في بلد منخفض الدخل، موضحا أن الحملة تسعى أيضًا إلى الحصول على أموال مماثلة من الشركات التي يقدم موظفوها وعملائها مساهمات.

وقال تيدروس - في بيان - "إن أفضل طريقة للخروج من هذا الوباء هي الحصول على اللقاحات للجميع، بدءا بالعاملين الصحيين والأشخاص الأكثر ضعفا في العالم".

كورونا منظمة الصحة العالمية إصابات وفيات كوفيد

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