شوبير يعلن غياب ثنائي الأهلي أمام المحلة.. وعودة بدر بانون

‏أعلن الإعلامي أحمد شوبير، غياب ثنائي فريق الأهلي عن مواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها مساء اليوم.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة والنصف مساءً، باستاد غزل المحلة، ضمن الأسبوع رقم 19 من الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “كهربا وسعد سمير خارج قائمة الأهلي للإصابة.. وإحتمالات كبيرة لعودة بدر بانون”.وسيعوضهما ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 16 مباراة فقط.

