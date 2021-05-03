أخبار الرياضة .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المحلة بالدوري.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

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تقام اليوم الاثنين 3 مايو مباراة الأهلي وغزل المحلة على استاد المحلة في الأسبوع الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تعادل فريق الزمالك، إيجابيا أمام بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الجولة الـ 19 بالدورى الممتاز.

ورغم التعادل فقد الزمالك نقطتين في ترتيب جدول الدورى الممتاز واعتلى القمة برصيد 41 نقطة فيما حل خلفه في المركز الثاني فريق النادي الأهلي برصيد 37 ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا لمناقشة الموقف من التجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية في حق النادي بالعديد من الملفات.