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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المحلة بالدوري.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المحلة بالدوري

تقام اليوم الاثنين 3 مايو مباراة الأهلي وغزل المحلة على استاد المحلة في الأسبوع الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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تعادل فريق الزمالك، إيجابيا أمام بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الجولة الـ 19 بالدورى الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ورغم التعادل فقد الزمالك نقطتين في ترتيب جدول الدورى الممتاز واعتلى القمة برصيد 41 نقطة فيما حل خلفه في المركز الثاني فريق النادي الأهلي برصيد 37 ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

الزمالك يرفض التجاوزات ضد النادي ويصعد الأمر ضد اتحادات الكرة واليد والسلة

 

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا لمناقشة الموقف من التجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية في حق النادي بالعديد من الملفات.

 

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