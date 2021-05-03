الزمالك يرفض التجاوزات ضد النادي ويصعد الأمر ضد اتحادات الكرة واليد والسلة

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا لمناقشة الموقف من التجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية في حق النادي بالعديد من الملفات.



وناقشت إدارة النادي بعض الملفات ومنها :-

- عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد ١٩٩٩ لكرة القدم والتي توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة فيما تم ترضية ناد آخر دون وجه حق.

- العقوبة الموقعة على اللاعب إمام عاشور والادعاء بعدم تقديم استئناف ضد العقوبة، وهو الأمر الذي يؤكد توجه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تجاه نادي بعينه والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي.

- توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي رغم أن الزمالك قام بإخلاء المدرجات.

- منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد في الموسم الماضي للنادي الأهلي دون سند قانوني لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب.

- تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم لهم مواقف سابقة معادية للزمالك.

وإذ تؤكد إدارة النادي حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق النادي فإنها سوف تسلك كافة الطرق اللازمة لذلك ومن بينها :-

- تقديم شكوى للجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في تلك الوقائع كل فيما يخصه مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص.

- التأكيد على وجوب التحقيق في تلك الوقائع وإعلام النادي بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك الألعاب.

وسوف تباشر اللجنة القانونية بالنادي اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك.

ويستمر المجلس في انعقاد دائم لحين عودة حقوق فرق النادي.