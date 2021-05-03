عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرفض التجاوزات ضد النادي ويصعد الأمر ضد اتحادات الكرة واليد والسلة

صدى البلد

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا لمناقشة الموقف من التجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية في حق النادي بالعديد من الملفات.


وناقشت إدارة النادي بعض الملفات ومنها :-

- عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد ١٩٩٩ لكرة القدم والتي توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة فيما تم ترضية ناد آخر دون وجه حق.

- العقوبة الموقعة على اللاعب إمام عاشور والادعاء بعدم تقديم استئناف ضد العقوبة، وهو الأمر الذي يؤكد توجه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تجاه نادي بعينه والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي.

- توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي رغم أن الزمالك قام بإخلاء المدرجات.

- منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد في الموسم الماضي للنادي الأهلي دون سند قانوني لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب.

- تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم لهم مواقف سابقة معادية للزمالك.

وإذ تؤكد إدارة النادي حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق النادي فإنها سوف تسلك كافة الطرق اللازمة لذلك ومن بينها :-

- تقديم شكوى للجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في تلك الوقائع كل فيما يخصه مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص.

- التأكيد على وجوب التحقيق في تلك الوقائع وإعلام النادي بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك الألعاب.
وسوف تباشر اللجنة القانونية بالنادي اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك.
ويستمر المجلس في انعقاد دائم لحين عودة حقوق فرق النادي.

ترشيحاتنا

بينهم مصريين.. مصرع 50 شخصا غرقا قبالة سواحل ليبيا

دعاء صلاة التهجد في رمضان 2021 .. 83 كلمة رددها النبي

العملاق البافاري يواصل تألقه عبر 4 جران كوبيه| فيديو

دعاء ليلة القدر مكتوب للزواج .. مستجاب

أخطرها تصلب الشرايين.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب الأمراض

سحورك عندنا .. فول إسكندرانى وأومليت بالسوسيس وبطاطس بيوريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

يسبب الوفاة .. تحذير عاجل من رئيس الطب الوقائي للمواطنين

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ